نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على الرقم السري للدخول على موقع التنسيق الإلكتروني 2022 secret code لتسجيل رغبات المرحلة الأولى 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبجث كثير من طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2022 للثانوية العامة عن كيفية الحصول على الرقم السري للدخول على موقع التنسيق الإلكتروني 2022 تزامنا مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات فتح باب تسجيل رغبات الكليات والمعاهد لتنسيق المرحلة الأولى 2022 بداية من الساعة التاسعة صباحًا من يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري ويستمر لمدة خمسة أيام متصلة على أن تنتهي أعمال تسجيل الرغبات والتعديل من قبل الطلاب في تمام السابعة مساءً من يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من الشهر الجاري، ما جعلنا نرصد رابط موقع التنسيق الإلكتروني وكيفية الحصول على الرقم السري لتسجيل رغبات المرحلة الأولى.

كيفية الحصول على الرقم السري لموقع التنسيق الإلكتروني

ونستعرض لكم في هذا التقرير كيفية الحصول على الرقم السري لتسجيل الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022 لتسجيل رغبات المرحلة الأولى 2022 في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينًا من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات للعام الدراسي 2022-2023.

ويمكن الحصول على الرقم السري الخاص بكل طالب من خلال التوجه إلى المدرسة الثانوية التابع إليها لاستخراج شهادة نتيجة الثانوية العامة الورقية.

وبعد الحصول على النتيجة ستظهر في الجانب الأيسر لأسفل الشهادة عبارة مكتوب عليها الرقم السري وتحتها الرقم الخاص بالطالب كما هو موضح بالصورة التالية.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022 للمرحلة الأولى

وبعد التعرف على كيفية الحصول على الرقم السري لتسجيل الدخول إلى رابط موقع النسيق الإلكتروني 2022 لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022 نرصد لكم رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 علمي وأدبي

وشهد العام الدراسي الحالي ارتفاع محدود في الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 لشعبتي علمي علوم ورياضيات.

في المقابل انخفض الحد الأدنى لتنسيق الكليات الأدبية 2022 بسبب انخفاض نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة لشعبة أدبي لهذا العام.

وبلغت نسبة الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم للتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني 2022 نسبة 89.02% فأكثر. بمجموع 365 درجة فأكثر، لعدد 22475 طالب وطالبة.

فيما بلغت نسبة الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2022 لعلمي رياضيات 83.17% فأكثر بمجموع 341 درجة فأكثر لعدد 15220طالب وطالبة.

بينما سجل الحد الأدنى لتسجيل رغبات المرحلة الأولى بنسبة 64.51% فأكثر بمجموع 264.5 درجة فأكثر. لعدد 80063 طالب وطالبة من الحاصلين على أي في نتيجة الثانوية العامة 2022.