السعودية وكوستاريكا يبحثان الملفات المشتركة

جدة - نرمين السيد - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى ، مع وزير الخارجية والأديان فى جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها فى المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين.





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