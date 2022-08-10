موسكو: قلقون من تصاعد العنف فى منطقة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تشعر بالقلق من تصاعد العنف مجددا فى منطقة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وتدعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.





وأضافت "زاخاروفا"، أن قوات الأمن الإسرائيلية نفذت فى 9 أغسطس غارة أخرى على مدينة نابلس فى الضفة الغربية لنهر الأردن بهدف القضاء على عناصر تابعة لكتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكرى لحركة فتح الفلسطينية، وأثارت هذه العملية احتجاجات حاشدة فى عدد من مدن الضفة الغربية واشتباكات بين السكان العرب وقوات الأمن الإسرائيلية.

وأكدت أن "موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء التصاعد الجديد للعنف فى منطقة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه فى 7 أغسطس من هذا العام بين المقاتلين فى قطاع غزة والجيش الإسرائيلى".

ونوهت إلى أن الأحداث المأساوية التى وقعت فى الأيام الأخيرة تؤكد الحاجة إلى إجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية هادفة ومثمرة فى أقرب وقت حول جميع القضايا المتعلقة بالوضع النهائى، بناء على قرارات معروفة لمجلس الأمن والجمعية العامة وكذلك مبادرة السلام العربية.