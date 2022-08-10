الاردن : ولي العهد يزور رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 10 أغسطس 2022 11:04 مساءً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت في منزله.

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