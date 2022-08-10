نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 العراق بالرقم الامتحاني الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022، مازال البحث مستمر حول رابط استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 التي لم تعلن في عدد كبير من المحافظات العراقية حتى الآن، حيث من المقرر أن تعلن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 العراق بشكل تدريجي في كل المحافظات على مدار الساعات القادمة، حيث يتم الإعلان عن نتائج الاعتراضات في كل محافظة على حدة بعد فحص الطلبات المقدمة من الطلاب للتحسين من درجاتهم قبل انطلاق امتحانات الدور الثاني في 25 ن شهر أغسطس الجاري، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022.

رابط استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022

وقد تم تفعيل رابط استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 من قبل وزارة التربية العراقية، التي تتولى رفع النتائج عبر الموقع الرسمي الخاص بها، ليتمكن الطلاب من كافة المحافظات “ديالي، السلمانية، دهوك، ذي قار، الانبار، المثنى، الكرخ، النجف، الانبار،…”، من الاستعلام عن نتيجتهم بالدرجات، ومن المعروف أن طلب الاعتراض على المادة الواحدة يقدر بقيمة 3000 دينارعراقي، حيث يتم اعادة فحص كراسة الاجابة ومقارنتها بالاجابة النموذجية، اليكم خطوات الحصول على نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2022، فقط اتبع الخطوات التالية:

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية، ومنها اختر نتائج الطلاب.

اضغط على نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022.

قم بادخال البيانات المطلوبة “الاسم الرباعي، الرقم الامتحاني”.

قم بتحديد اسم المحافظة.

اضغط على كلمة “النتيجة”.

سيظهر نتيجة الاعتراض بالدرجات، كما يمكنك طباعتها.

نتائج اعتراضات الثالث المتوسط بالرقم الامتحاني 2022

وحاليا تقوم كافة المحافظات التي لم تعلن عن ظهور نتائج اعتراضات الثالث المتوسط بالرقم الامتحاني 2022 بالقيام بأعمال فحص الطلبات المقدمة على قدما وساق، وبعد الانتهاء سيتم ارسال كشوف النتائج إلى السيد الوزير من أجل اعتمادها رسميا حتى يتم رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الطلاب بشكل الكتروني من معرفة درجاتهم دون الحاجة للتوجه إلى المدرسة التابعة لهم، ويمكنك ترك بياناتك كاملة “الاسم، المحافظة، الرقم الامتحاني” خلال التعليقات الموجودة أسفل الموضوع لنجلب لك النتيجة فور ظهورها بالتفصيل.