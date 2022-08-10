نتائج الوظائف التعليمية 1444 عبر رابط نتائج قبول الوظائف التعليمية masar sa

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عمر شويل - جدة نتائج الوظائف التعليمية 1444، من بين أكثر الأمور بحثا لدى المعلمين في السعودية الذين يريدون معرفة نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444. هذا ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها قبل حلول منتصف الشهر الحالي أغسطس، وسيكون هذا من خلال رابط اعلان نتائج الوظائف التعليمية 1444 masar.sa، وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد فتحت من قبل باب القبول في هذه الوظائف، وهذا من أجل أن يشغل المعلمون المناصب الشاغرة، وللإشارة فقد قام بـ التقديم على الوظائف التعليمية عدد كبير ووصل عدد الوظائف الشاغرة إلى 11547 وظيفة بمختلف تخصصاتها، وكان هذا عبر نظام جدارة، بداية من الأحد 31 من يوليو 2022، واستمر حتى السابع من أغسطس، وفي هذا المقال سنتحدث عن تفصيل موضوع نتائج الوظائف التعليمية عبر جدارة jadarah، تابعوا معنا.

نتائج الوظائف التعليمية 1444

قريبا ستظهر نتائج الوظائف التعليمية 1444 في السعودية، وكل من قاموا بالتقديم ينتظرون الآن نتائجهم. وحسب ما هو متداول بخصوص موعد عرض النتائج على رابط نتائج الوظائف التعليمية eservices.masar.sa. فإن النتائج النهائية من المرجح أن تكون متاحة لكل المعلمين يوم 13 من شهر أغسطس بعد إتمام كل الإجراءات الهامة. ويمكن الاستعلام عن اسماء المرشحين للوظيفة التعليمية باتباع الآتي:

أولا: عليك أن تدخل إلى نظام جدارة مسار مباشرة على الإنترنت ثانيا: في الخطوة الموالية، أدرج كل البيانات لخاصة بالمتقدم إلى الوظائف التعليمية، واضغط على زر تسجيل الدخول ثالثا: يتعين عليك الضغط على زر الاستعلام عن نتائج وظائف وزارة التعليم وفي الأخير ستعرض لك النتائج على بوابة الموقع، وستعرف إذا ما كان قد تم اختيارك.

احتساب نقط المفاضلة في الوظائف التعليمية 1444

لا بد من التنويه لأمر هام لمن يريدون التعرف على نتائجهم عبر رابط اعلان نتائج الوظائف التعليمية في السعودية 1444. وهو أن نقاط المفاضلة بالنسبة لهذه الوظائف يتم احتسابها وفق طريقة خاصة. وهي: النسبة المئوية للمعدل التراكمي يبلغ تقديرها نسبة أربعون في المئة من العدد الإجمال للنقاط، وتحتسب من خلال ضرب درجة الشخص في البكالوريوس في العدد 0.4.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى آخر مقال نتائج الوظائف التعليميه 1444 في المملكة العربية السعودية. لقد وضحنا لكم في أسطر هذا المقال الطريقة الصحيحة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عنها عبر رابط نتائج قبول الوظائف التعليمية eservices.masar.sa.