نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سجل الان” تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى للقبول فى كلية الطب – الهندسة – اقتصاد على موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المرحلة الاولي 2022 الذي قد أعلنت حوله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح باب التسجيل عليه وذلك لتسجيل الرغبات للكليات والجامعات والمعاهد لعام 2023م. وذلك بداية من يوم الخميس 11 أغسطس 2022م. ليبدأ الكثير من الطلاب عمليات البحث من الآن لمعرفة طريقة التسجيل على التنسيق الصحيحة والبحث عن رابط تسجيل الرغبات. هذا وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم في مؤتمر صحفي عن نتيجة شهادة الثانوية العامة بنسبة النجاح هذا العام مرتفعة مقارنة بالعام الماضي مما يعني أن هناك مؤشرات بارتفاع معدلات القبول بالكليات والمعاهد للعام الدراسي 2022/2023م. لذا سوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية تنسيق الجامعات المرحلة الأولى من خلال بوابة الحكومة المصرية.

تنسيق الجامعات المرحلة الاولي 2022

تتم عملية التنسيق للجامعات بشكل إلكتروني من خلال بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت من خلال الدخول واختيار الرغبات من قبل الطلاب من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية. هذا وتتم تشغيل تلك الخدمة كذلك من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية. او من خلال الكمبيوتر الشخصي للطلاب بالمنزل. على مراحل محددة على تبدأ المرحلة الأولى للتنسيق للطلاب الحاصلين على نسبة نجاح مرتفعة وذلك بداية من الخميس 11 أغسطس وتستمر لمدة 5 ايام. ثم المرحلة الثانية والثالثة والتي يتم تحديد بداية كل مرحلة في وقت لاحق. هذا وقد وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الاولي للجامعات والتي جاءت على النحو التالي:

الشعبة الأدبية : الحد الأدنى 264.5 درجة بنسبة 64.51% فأكثر. الشعبة العلمية : الحد الأدنى 365 درجة بنسبة 89.02% فأكثر. الشعبة الهندسية : الحد الأدنى 341 درجة بنسبة 83.17% فأكثر.

خطوات تسجيل رغبات التنسيق المرحلة الاولي

بداية من صباح الغد الخميس 11 أغسطس 2022م. تبدأ عملية تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الثانوية العامة. وحصلوا على درجات مرتفعة أعلى من الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى. وتيسيراُ على أبناءنا الطلاب نوضح لكم في النقاط التالية خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق على شبكة الإنترنت: