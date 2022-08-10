نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين 1444 نظام نور نتيجة النقل الداخلي وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين والمعلمات من أهم الروابط التي يجري عليها بحث عبر محرك البحث جوجل الآن، فقد حددت وزارة التعليم السعودية الخميس 13\01\1444 الموافق 11\08\2022 موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين والمعلمات، وسيتم أعلان النتيجة إلكترونياً من خلال رابط نظام نور نتائج النقل الداخلي 1444 noor.moe.gov.sa، ولذلك يجب أن يكون هناك حساب مفعل على موقع نظام نور حتى يتمكن المتقدم من استخراج نتائج النقل الداخلي المطور 2022، وتحرص وزارة التعليم على توفير كافة سبل الراحة والاستقرار الوظيفي للمعلمين، لذلك تتيح لهم النقل الداخلي والخارجي وفق شروط وضوابط معينة يتم على أساسها الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين، ولأهمية هذا الموضوع بالنسبة لأعداد كبيرة من المعلمين الذين قدموا رغبات النقل الداخلي لهذا العام الدراسي 1444، نقدم لكم هذا المقال فيه توضيح عن كيفية استخراج نتيجة النقل الداخلي، من خلال وزارة التعليم نتائج النقل الداخلي وعبر نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa.

رابط نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1444

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي نظام نور. وجدير بالذكر أن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تحرص كل الحرص على توفير بيئة مناسبة وظروف عمل جيدة للمعلمين والمعلمات. وقد تم إتاحة النقل الداخلي والخارجي لتوفر للمعلمين والمعلمات الاستقرار الوظيفي. وقد وضعت وزارة التعليم الشروط والضوابط المنظمة لذلك. حتى يتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين وفق معايير محددة. مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

طريقة تقديم اعتراض على النتيجة

كما ذكرنا لكم في هذا المقال فقد أتاحت وزارة التعليم فرصة تقديم اعتراض على نتائج النقل الداخلي. وذلك في موعد يبدأ من الخميس 13\01\1444 وينتهي يوم السبت 15\01\1444. ويتم تقديم الاعتراض بطريقة إلكترونية وذلك من خلال نظام نور الإلكتروني. عن طريق الدخول على رابط نظام نور والنقر على خدمات شؤون المعلمين. ومنها يتم النقر على أيقونة استعلام نتائج النقل الداخلي. وسوف تظهر أمامك صفحة بها كافة البيانات انزل لأسفل الصفحة وقم بالنقر على تقديم تظلم على نتائج النقل.

كيفية استعلام نتيجة النقل الداخلي نظام نور noor.moe.gov.sa

حتى يتمكن المتقدم من الاستعلام عن النتيجة يجب عليه في البداية اتباع الخطوات التالية:-

الضغط على رابط موقع نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والضغط على “تسجيل الدخول”.

النقر على أيقونة (خدمات شؤون المعلمين).

الضغط على أيقونة (الاستعلام عن حركة النقل الداخلي).

سوف يتم فتح صفحة خاصة ببيانات المعلم أو المعلمة وسوف تجد رسالة مفادها (تم نقلك).

النزول لأسفل الصفحة والنقر على أيقونة (عرض بيانات المدرسة المنتقل إليها) سيتم فتح صفحة بها جميع بيانات المدرسة التي تم الانتقال إليها.

موعد إعلان نتائج حركة النقل الداخلي وزارة التعليم

أعلنت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي موعد إعلان نتيجة النقل الداخلي المطور للعام 2022. وقد أوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن النتائج الخميس بتاريخ 13\01\1444 الموافق 11\08\2022. كما سيتم فتح باب تقديم الاعتراضات على النتائج بدايةً من يوم الخميس 13\01\1444 وحتى السبت 15\01\1444. كما سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية يوم الأحد 16\01\1444.