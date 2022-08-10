نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور EduWave – دخول” أعلان نتائج حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين والمعلمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور نتائج حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين والمعلمات، من الاشياء التي يبحث عنها الكثيرون بالمملكة العربية السعودية حاليا، و تستعد وزارة التعليم السعودية للإعلان عن نتيجة حركة النقل، لذا يتأهب الكثير لمعرفتها في مختلف المدارس على مستوى السعودية، و أعلنت الوزارة علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن ظهور النتيجة رسميا سيكون يوم غد الخميس الموافق ١ من شهر محرم، وتحرص وزارة التعليم بشكل دائم على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقائمين في العملية التعليمية، مما يساهم على الإبداع والابتكار وتطوير النظام التعليمي، والحفاظ علي تكافؤ الفرص بالمدارس.

نتائج حركة النقل الداخلي 1444

وفرت وزارة التعليم وسيلة نظام نور نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، والتي من تعد من أهم الخدمات التي توفرها المملكة إلى المعلمين والمعلمات، حيث تعمل وزارة التعليم على إتاحة خدمة طلب النقل الداخلي من المدارس إلى الأماكن القريب لمكان الإقامة، وقد نوهت الوزارة كافة الطلبات الخاصة بالنقل الداخلي تتم عبر نظام الدخول الي نظام نور الإلكتروني، أو نظام فارس، وذلك في المواعيد المحددة التي صرحت بها الوزارة من قبل، حيث انها سترفض أي طلبات من كافة المتقدمين للنقل بعد انتهاء الميعاد المحدد سابقا.

نظام نور نتائج حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين والمعلمات

وفرت وزارة التعليم خدمة الاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1444، للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور ويتم هذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

• في البداية لابد التوجه إلى موقع نور الإلكترونية .

• ثم تسجيل الدخول الي حساب المعلم دمت خلال إدخال الاسم وكلمة السر.

• ثم طقم بالضغط علي خدمات شؤون المعلم.

• وأخيرا ادخل إلى خدمة الاستعلام عن حركة النقل الداخلي، ثم انتظر ثواني سيتم توجيهك إلى الصفحة الشخصية الخاصة بك، والتي تتضمن على معلومات الطلب المتقدم أما بحالة القبول أو الرفض.

موعد إعلان نتائج النقل الداخلي 1444

موعد اعلان نتيجة النقل الداخل للمعلمين والمعلمات، صرحت وزارة التعليم السعودية، أنه يسكون بشكل رسمي بإذن الله تعالي غدا الخميس الموافق 13 من شهر المحرم 1444ه‍، الموافق 11 أغسطس 2022م، كما سيتم البدء في استقبال الطلبات الخاصة بالاعتراض على النتيجة في نفس اليوم، حتى يوم السبت القادم الموافق ١٥ من شهر محرم ١٤٤٤.