نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل:- ارامكو تنشُر سعر البنزين فى السعودية لشهر اغسطس 2022 الجديدة والمطبقة اليوم 11/8/2022 في كل المحطات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين فى السعودية لشهر اغسطس 2022 المقرر على ان تبدأ شركة أرامكو رسمياً عمليات نشره اليوم الاربعاء 10/8/2022 استعداداً على ان يتم تطبيق الأسعار الجديدة من قبل شركة أرامكو بداية من صباح يوم الحادي عشر من اغسطس ، حيث كإعلان شهري يتم الاتفاق فى اليوم العاشر الميلادي من كل شهر على تعريفة البنزين لذا ومن خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الآن سنتابع و نستعرض مع حضراتكم بشكل مفصل وتفصيلي اجدد اسعار منتجات البنزين فى السعودية

سعر البنزين فى السعودية لشهر اغسطس 2022

سعر البنزين فى السعودية لشهر اغسطس اليوم كنا على موعد مع تحديث اسعاره داخل الأسواق السعودية كما جرت العادة التي تطبقها شركة ارامكو على إعلان احدث اسعار منتجاتها فى مساء يوم العاشر من كل شهر تبدأ شركة أرامكو على التطبيق فى صباح اليوم الجديد، حيث تعمل انظمة ارامكو على مراجعة كافة أسعار الوقود ومشتقاته بشكل شهري بعد ان كان كل ربع سنوي، على ان يتم الإعلان فى اليوم العاشر عن احدث اسعار منتجات الطاقة، وذلك بعد تطبيق كافة الإجراءات التي تليها الاعلان على اسعار جديدة تتناسب مع الوضع الراهن كون تعد أسعار منتجات الطاقة من الاسعار التي عادة ما تكون قابلة للتغيرات الطارئة التي تأتي بناء على التغييرات الاقتصادية المحلية والعالمية، لذا نستعرض الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز وعبر الفقرة التالية الان احدث اسعار منتجات الطاقة داخل الأسواق السعودية

احدث اسعار البنزين فى السعودية

الان نستعرض نتابع مع حضراتكم الان اجدد اسعار منتجات الطاقة داخل المملكة العربية السعودية فى كل الاسواق السعودية على مستوى بنزين 91 او بنزين 95 او زيت الكيروسن او الديزل او المسال على النحو التالي:-

وصل سعر بنزين 91 الى 2.18 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر بنزين 95 الى 2.33 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر زيت الكيروسين الى 0.70 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر الديزل الى 0.63 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر المسال الى 0.75 ريال سعودي لكل لتر

علماً على ان كل محطات الوقود والطاقة داخل المملكة العربية السعودية تخضع لرقابة مباشرة من قبل شركة ارامكو، لذا الاسعار التي سبق لنا ذكرها بالاعلي هي الاسعار الرسمية المطبقة فى كل المدن السعودية