نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE سعر البنزين فى السعودية شهر اغسطس 2022 المٌعلن من شركة ارامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على اسعار البنزين والبترول لشهر اغسطس فى المملكة العربية السعودية المقدمة من شركة ارامكو الوطنية حيث تم الاعلان عن اسعار البنزين والبترول بشكل رسمى من قبل شركة ارامكو الوطنية والتى تعد هى المسئولة بشكل كامل عن اعلان تلك الاسعار بعد العودة وزارة البترول والطاقة فى المملكة العربية السعودية ويعد البنزين والبترول من مصادر الحياة لكل المواطنين فى المملكة العربية السعودية حيث يتم الاعتماد عليهم فى اكثر من شئ مما يثبت اهميته فى داخل المجتمع فى المملكة العربية السعودية وننشر لكم الاسعار الجديدة المقدمة من ارامكو حول البترول والبنزين فى المملكة العربية السعودية

اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية

عبر موقعكم ثقفنى نيوز نقدم لكم كل جديد ومحدث حول اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية لشهر اغسطس الجارى بعد ان تم الاعلان عنه من قبل شركة ارامكو الوطنية وننشر لكم الان بيانا رسميا من شركة ارامكو الوطنية التى تعلن عن الاسعار فى اليوم العاشر من كل شهر ميلادى ويتم تطبيقها على كل المستقيدين والمستحقيين بداية من اليوم التالى على كل المستفيدين فى محطات الوقود والمصانع وغيرها والاسعار هي

تم تحديد سعر البنزين 91: بسعر 2.18 ريال سعودى

بينما تم تحديد سعر ينزين 95 : بسعر 2.33 ريال سعودى

وتم تحديد سعر الديزل : بسعر 0.63 ريال سعودي

ايضا تم تحديد سعر غاز البترول المسال : بسعر 0.75 ريال سعودى

واخيرا تم تحديد سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودى

نشر اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية

تقوم شركة ارامكو الوطنية باستخدام موقعها الرسمى من اجل نشر اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية من اجل ان يكون مصدر رسمى لكل المستفيدين والمستهلكين فى داخل المملكة العربية السعودية وتحذر الشركة الوطنية ارامكو الموطنية من المواقع الاخرى التى تقوم بعرض اسعار غير حقيقة مشيرة الى ضرورة الدخول على موقعها الرسمى من اجل معرفة الاسعار الجديدة والمحدثة بشكل دائم وصرح مصدر مسئول فى شركة ارامكو الوطنية ان الشركة الوطينة غير مسئولة عن اي اسعار تعلن غير موقعها الرسمى بشكل عام وباي ظرف .