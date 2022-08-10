نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022 برقم الجلوس وخطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022 tansik.egypt.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفعيل رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022 لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022 لكليات الأدبي وكليات عملي علوم وعلمي رياضة المعروفة بالشعبة الهندسة على مدار 5 أيام متواصلة بداية من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس وحتى السابعة مساء من يوم الاثنين 15أغسطس بعد إجراء تحليل لنتيجة الثانوية العامة 2022 وحصر أعداد الطلاب الناجحين في الامتحانات إلى عدة فئات وفقا لمجموع الدرجات لتنظيم أعمال تنسيق الكليات 2022 للمرحلة الأولى والثانية والثالثة، قبل أن تحدد الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 لعلمي علوم ورياضة وأدبي وأعداد الطلاب الذين يحق لهم التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني 2022.

تنسيق المرحلة الأولى 2022 علمي وأدبي

قرر المجلس الأعلى للجامعات التابع لوزارة التعليم العالي والــبحث العلــمي، فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2022 لشعبة علمي علوم لعدد 22475 طالب وطالبة من الحاصلين على مجموع 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر خلال امتحانات الثانوية العامة 2022.

كما قرر المجلس أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2022 لعلمي رياضيات لعدد 15220طالب وطالبة من الحاصلين على مجموع 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

وحدد المجلس الحد الأدنى لتسجيل رغبات المرحلة الأولى 2022على موقع التنسيق الإلكتروني لعدد 80063 طالب وطالبة من الحاصلين على مجموع 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر في نتيجة الثانوية العامة 2022.

عدد رغبات تنسيق الجامعات 2022

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022 للمرحلة الأولى

وفعلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022 لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022 لطلاب شعب علمي علوم ورياضيات وأدبي.

ويمكن تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق المرحلة الأولى tansik.egypt.gov.eg.

إضافة رقم الجلوس الخاص بالطالب ورقمه السري.

تسجيل الرغبات بالترتيب مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

يحدد الطالب الرغبات إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

يختار الطالب الكلية أو المعهد عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج.

يجب اختيار الرغبات للكليات داخل النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

يمكن طباعة نسخة تسجيل الرغبات والحصول على رقم وتاريخ التسجيل.

كما يمكن الاحتفاظ بنسخة من الرغبات بالضغط على (Save As) علي الحساب الشخصي.

يحتفظ الحاسب بأخر تعديل فقط -وفي حالة تعديل الرغبات أكثر من مرة ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

الحد الأدنى لتنسيق الكليات 2021-2022