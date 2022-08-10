الخارجية الصينية: أمريكا تحشد القوات لخلق أزمة جديدة فى مضيق تايوان

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة التليفزيون المركزية الصينية عن بيان وزارة الخارجية الصينية قول "يى":"أولًا.. من الضرورى أن نكون حذرين من أن الولايات المتحدة لا تستطيع قبول الهزيمة.. إنهم يوحدون الشركاء الفرديين لصب الزيت على النار، وزيادة وجودهم العسكرى فى المنطقة وسوف يساهمون فى تصعيد الموقف، وكذلك وضع الخطط لخلق أزمة جديدة واسعة".

وأشار الوزير الصينى إلى أن "القوى التى تؤيد استقلال تايوان" قد تستمر فى ترتيب الاستفزازات و"تذهب أبعد من ذلك"، مؤكدا أن بعض السياسيين الأجانب قد يحاولون استغلال الوضع الحالى فى تايوان لأغراضهم الخاصة.

ووصف وزير الخارجية الصينى زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان بأنها "استفزاز سياسى ومهزلة".