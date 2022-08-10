بايدن: خطتنا الاقتصادية ناجحة والتضخم بدأ فى التراجع

جدة - نرمين السيد - وأكد بايدن فى مؤتمر صحفى، أن الدليل على ذلك هو وصول نسبة التضخم فى شهر يوليو الماضى إلى صفر، كما انخفضت نسبة البطالة فى الشهر الماضى إلى 3.5 % ما يؤكد نجاحنا فى رؤية سوق عمل قوى.

وأضاف: "بسبب التحديات العالمية التى تشهدها البلاد مع استمرار الحرب فى أوروبا، ومعوقات سلاسل التوريد والإغلاق فى آسيا بسبب كورونا، قد يشهد الأمريكيون المزيد من الصعوبات فى الأشهر المقبلة"، وتابع "ولذلك قمنا بإقرار مشروع قانون خفض التضخم لعام 2022".

كان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أكد أن قانون خفض التضخم لعام 2022 سيكون أهم تشريع فى التاريخ لمعالجة أزمة المناخ وتحسين أمن الطاقة لدى الولايات المتحدة .