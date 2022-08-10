نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم في كلية الشرطة وشروط الالتحاق لعام 2022-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح باب التقديم في كلية الشرطة هو المطلب الذي ينتظره العديد من الطلاب نظراً لما تضمنه الكلية من مستقبل باهر للملتحقين بها ، فقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها نشرته علي صفحتها عبر الإنترنت عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة ،وسوف يكون التقديم للمرة الأولي إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي علي شبكة الإنترنت وفقاً للخطوات الآتية :

يجب الدخول علي موقع وزارة الداخلية الرسمي والتسجيل من خلاله حيث أن التقديم لأول مرة إلكترونياً .

يجب انتظار مواعيد الاختبارات التي سيتم الإعلان عنها إلكترونياً بواسطة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

سيتم الإعلان عن نتيجة الاختبارات عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أيضاً.

موعد فتح باب التقديم لكلية الشرطة

بالفعل بدأت كلية الشرطة في استقبال طلبات الالتحاق وفقاً للتصنيفات الآتية:

المجموعة الأولي من يوم الخميس 4 أغسطس ويستمر حتي الأربعاء 31 أغسطس : للحاصلين علي شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2022.

: للحاصلين علي شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2022. المجموعة الثانية من يوم 1 أغسطس ويستمر حتي 18 أغسطس : للحاصلين علي الثانوية العامة للعام الماضي.

: للحاصلين علي الثانوية العامة للعام الماضي. المجموعة الثالثة من يوم 15 أغسطس ويستمر حتي 15 سبتمبر : للحاصلين علي المؤهلات الجامعية .

شروط الالتحاق بكليةِ الشرطةِ لعام 2023

أعلنت كلية الشرطة عن شروط الالتحاق بها للراغبين من للعام الدراسي الجديد 2023 كالآتي:

أولاً أن يكون الطالب مصري الجنسية.

يجب أن يتمتع الأبوان (الأب والأم) بالجنسية المصرية أيضاً.

لابد أن يكون الطالب حسن السمعة ومحمود السيرة .

ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحريات أو ما يخل بالشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

ألا يكون الطالب متزوجاً خلال قيده بكلية الشرطة.

لابد من اجتياز الطالب للكشف الطبي بنجاح.

تنسيق كليّةِ الشرطةِ لهذا العام

وافق وزير الداخلية ( اللواء محمود توفيق)علي قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2022/2023 وذلك للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية بمجموع حد أدني 65 % لهذا العام، أما بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة من الخارج ومدارس المتفوقين بجب عليهم تقديم أصل الشهادة المعادلة الصادرة من مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وبالنسبة للتقديم في الكلية لأصحاب المؤهلات الجامعية والتي تمثل احتياجاً في قطاعات وزارة الداخلية يجب الحصول علي تقدير جيد.

سمات الطلاب المتقدمين لكليةِ الشرطةِ

يجب أن يتوافر في المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة عدة سمات ومن أهمها ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والنفسية .

يجب ألا يقل طول القامة للطالب عن 170 سم.

يجب ألا يزيد سن المتقدم في أول أكتوبر القادم عن 22 عام.

يجب أن يجتاز المتقدم اختبارات اللياقة البدنية المقررة.

مزايا الالتحاق بكليةِ الشرطةِ

يتمتع الأشخاص الملتحقين بكلية الشرطة بالعديد من المزايا ، ويحصل الخريج علي نفس مزايا ضباط الوزارة ومن أهم تلك المزايا: