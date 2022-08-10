نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع التنسيق الالكتروني تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2022 عبر رابط Tansik gov eg بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع التنسيق الالكتروني، خلال الساعات القادمة سيكون هناك بحث متزايد حول موقع التنسيق الالكتروني الذي من خلاله سيقوم طلاب الثانوية العامة الناجحين بتسجيل رغباتهم اونلاين بشكل الكتروني، حيث سيفتح موقع التنسيق باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2022 خلال ساعات قليلة من الآن أمام كل الطلاب الذين حصولوا على الحد الادنى للتسجيل سواء كانوا من طلاب الشعبة العلمية أو الادبية، حيث يقوم الطالب باختيار الكليات التي يرغب في الالتحاق بها بناءا على مجموعه الحاصل عليه، وسنوضح لكم طريقة تسجيل تنسيق المرحلة الاولى 2022 بالخطوات.

موقع التنسيق الالكتروني

ويعد موقع التنسيق الالكتروني أحد المواقع الخدمية الالكترونية المعتمدة من قبل الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالي، حيث أن من خلال الدخول عليه يمكنك التسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2022 لطلاب الشعبة العلمية والادبية، وكذلك التسجيل في اختبارات القدرات التي تتطلبها بعض الكليات كشرط للالتحاق بها، كذلك يمكنك التسجيل في خدمات تنسيق الثانوية الازهرية، ويقدم كل تلك الخدمات بشكل الكتروني اونلاين دون دفع أي رسوم، وفي أقل من نصف ساعة ستكون انتهيت من تسجيل رغباتك بالكامل، واليكم خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2022 برقم الجلوس:

تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني.

قم بادخال رقم جلوسك الذي حصلت عليه بالثانوية العامة.

ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك.

قم بادخال رغباتك من الكليات التي تتوافق مع مجموعك.

اضغط على كلمة “حفظ”.

خطوات تسجيل تنسيق المرحلة الاولى 2022

ومن المقرر أن يقوم 117758طالب وطالبة بالتسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022 خلال الأيام الخمسة الخاصة بتنسيق تلك المرحلة، حيث أن الباب مفتوح ليسجل طلبة شعبة علمي علوم الحاصلين على 89.02% فأكثر، وطلاب شعبة علمي رياضة الحاصلين على 83.17% فأكثر، وكذلك طلبة الشعبة الادبية الحاصلين على 64.51% فأكثر، وقد جاء تنسيق هذا العام مقارب من تنسيق العام الماضي، ويمكن للطلبة التوجه صباح غدا إلى معامل الحاسب الآلي الخاصة بكافة الجامعات لتسجيل رغباتهم، واليكم مؤشرات القبول في الكليات 2022: