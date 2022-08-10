نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل ارامكو تكشف عن اسعار البنزين فى السعودية اليوم 10/8/2022 لمعرفة اسعار البنزين 91 و 95 فى جميع محطات الوقود في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارامكو تعلن اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية عبر موقعها الرسمى لكل المستفيدين ، قامت شركة ارامكو الوطنية باعلان اسعار البنزين والبترول الجديدة عبر الموقع الرسمى لها على الانترنت ومن المعروف ان اسعار البنزين والبترول يتم الاعلان عنهم بشكل محدث فى اليوم العاشر من كل شهر ويتم تطبيقه على كل المؤسسات ومحطات الوقود ونقدم لكم اليوم عبر موقعكم ثقفنى نيوز اسعار البنزين والبترول لكل المستفيدين عبر الموقع الرسمى لشركة ارامكو الوطنية فتابعوا معنا

اسعار البنزين والبترول فى المملكة السعودية لشهر اغسطس

ننشر لكم الان اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية لشهر اغسطس الجارى بعد ما تم الاعلان عنها بشكل رسمى من قبل شركة ارامكو حيث يريد كل المستفيدين والمستهلكين الى معرفة تلك الاسعار قبل تطبيقها فى اليوم التالى وننشر لكم الان بيان شركة ارامكو حول الاسعار الجديدة التى تم الاعلان عنها لكل المستفيدين بعد موافقة رسمية من وزارة البترول والطاقة فى المملكة العربية السعودية والاسعار هى

تم تحديد سعر البنزين 91: بسعر 2.18 ريال سعودى

بينما تم تحديد سعر ينزين 95 : بسعر 2.33 ريال سعودى

وتم تحديد سعر الديزل : بسعر 0.63 ريال سعودي

ايضا تم تحديد سعر غاز البترول المسال : بسعر 0.75 ريال سعودى

واخيرا تم تحديد سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودى

ويتم تغيير تلك الاسعار حسب رؤية الشركة بشكل شهرى ومحدث من اجل تقديم خدمة متميزة لكافة جموع الشعب فى المملكة العربية السعودية

اعلان اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية

تسعى شركة ارامكو الوطنية والتى تعد هى المسئولة بشكل كامل على تقديم خدمات البترول والوقود وتقوم بيبعهم فى داخل وخارج المملكة العربية السعودية الى تقديم كافة الخدمات المتميزة لكل المستهلكين من خلال تخفيض الاسعار بشكل متوسط وتدريجي لكل المستهلكين حيث تسعي جاهدة الى هذا الامر الا ان اسعار البنزين والبترول عالميا بشكل عام تحول حول ذلك الامر ويقوم خادم الحرمين الشريفين بتوصية رسمية لشركة ارامكو بمحاولة تقديم افضل المنتجات باقل سعر ممكن لتحقيق الربح وتيسير الامور وكل شئ على المواطنين فى المملكة العربية السعودية .

بيع ارامكو الوقود بالتجزئة

تم وضع استراتيجية من قبل شركة أرامكو الوطمنية السعودية لبيع الوقود بالتجزئة،بهدف الوضع في المقام الأول على تعزيز وجودها في المملكة، وتسهيلا على المواطن فى المملكة العربية السعودية لانها تهدف لان تكون اكبر شركة على مستوى العالم فى بيع الوقود بالتجزئة من خلال انتاج خط بيع جديد للسيارات لتوفير الاسعار لدى المواطن .