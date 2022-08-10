نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة رصيد المدفوعات الحكومية عبر منصة أبشر 1444 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من المواطنين في المملكة في التعرف على رصيد المدفوعات الحكومية أبشر، والاستلاعم عنه عن طريق رقم الهوية أو العديد من الطرق المختلفة، وتعتبر أبشر من المنصات الخدمية الإلكترونية التي وفرتها الحكومة السعودية للمواطنين لتقديم العديد من الخدمات ومن أهمها الاستعلام عن الرصيد برقم الهوية الوطنية 1444، والحصول على العديد من الخدمات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية إلكترونيًا دون أي معاناة.

رصيد المدفوعات الحكومية أبشر

منصة أبشر الإلكترونية توفر العديد من الخدمات للمواطنين، سواء خدمات المرور والاستعلام عن المخالفات، أو خدمات الأحوال المدنية وغيرها، أو خدمات المديرية العامة للجوازات ووثائق السفر والجوازات، وتتيح أيضًا إمكانية الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية، والتي تخص المواطن أو الموظف لما لديه من رصيد لدى الدولة، تزامنًا مع إتاحة وإضافة عشرات الخدمات الأخرى الجديدة خلال الفترة الأخيرة، للتيسير على المواطنين والمقيمين من استيفاء والحصول على متطلباتهم أون لاين دون الذهاب والزحام أمام المقرات الحكومية في جميع أنحاء المملكة.

الاستعلام عن الرصيد عبر منصة أبشر

تقدم منصة أبشر طريقة سهلة للاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية وهي من خلال هذه الخطوات البسيطة:

عليك أولاً الدخول على الموقع الرسمي وزارة الداخلية السعودية.

اختيار قائمة “الخدمات الإلكترونية” وسوف تظهر أمامك ايقونة “ديوان الوزارة”.

اضغط من خلالها على ” الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي”.

ومن هنا يتوجب عليك تسجيل الدخول من خلال “أبشر” وإدخال اسم الشخص وكلمة المرور.

ثم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

وفور اتباع الخطوات السابقة، ستظهر لك على الفور صفحة جديدة تتعلق بالاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية من خلالها عليك إدخال (رقم الهوية أو رقم الحدود أو رقم الإقامة)، ثم يجب عليك أيضًا إدخال رمز التحقق التي يتكون من 4 أرقام، وبعد ذلك اضغط على أيقونة “عرض”، وأخيرًا سيظهر أمامك الرصيد الحكومي الخاص بالمواطن، كما يُمكنك طباعته عبر الضغط على خيار الطابعة ورقيًا والاحتفاظ بنسخة منه للعودة إليها لاحقًا.