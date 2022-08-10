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عمر شويل - جدة جامعة الإمام محمد بن سعود أعلنت عن موعد فتح التسجيل وطرق التسجيل في برامج الدبلوم المدفوع بالرياض للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444هـ، يوم الخميس الموافق بتاريخ 1444/01/13هـ الموافق 2022/08/11 م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/01/17هـ الموافق 2022/08/15 م.

جامعة الإمام تعلن عن موعد وطريقة التسجيل في برامج الدبلوم وشرط الألتحاق بها

وأكد عميد القبول والتسجيل “الدكتور عبدالله آل مريح” يجب على المرشحين سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيا عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة أو عبر تطبيق الجامعة للأجهزة الذكية عبر أيقونة استعراض طلب سابق، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “حالة التقديم” مع استكمال المعلومات اللازمة ومن ثم إصدار إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشر ظهراً.

برامج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

دبلوم إدارة الأعمال.

دبلوم الأمن السيبراني.

دبلوم الشبكات.

دبلوم البرمجة.

شروط برامج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية أو مايعادلها من داخل المملكـة أو شهادة ثانوية عامة من خارج المملكة معترف بها ومعادلة من وزارة التعليــم.

ما لا يزيد عن 5 سنوات منذ إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها

اجتياز اختبار القدرات والتحصيلي، وأن لا يتجاوز تاريخ الاختبار لأكثر من ثلاث سنوات.

اجتياز الاختيار أو المقابلة الشخصية في حال اشتراط القسم العلم فأن تنطبق عليه الشروط المحددة من الأقسام العلمية للقبول في البرامج.

أن يكون المتقدم للقبول حسن السيرة والسلوك، وغير مفصول من أي جامعة أخرى لأي أسباب تعليمية أو تأديبية، وللكلية الحق في طي قيد الطالب إذا اتضح خلاف ذلك.

يجب أن يكون المتقدمون بصحة جيدة.

يجب أن يجتاز أي اختبار أو مقابلة شخصية تطلبها الكلية.

يجب أن يتم التقديم على الدبلوم من خلال برنامج القبول المعلن عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

في حال القبول في البرنامج يجب سداد الرسوم الدراسية وفق القواعد واللوائح العالية المنظمة لذلك والمعلنة في موقع الكلية قبل بداية الدراسية في الفصل الدراسي.

طريقة التسجيل في برامج الدبلوم بجامعة الإمام محمد