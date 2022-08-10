نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على قرض الأسرة 1444 تمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الحصول على قرض الأسرة 1444 من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. يتيح البنك للعملاء تمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي على مدار سداد 5 سنوات. حيث يرغب الكثيرين من المواطنين والعاطلين عن العمل عن شروط وخطوات الحصول على قرض أهل من بنك التنمية. ومن الجدير بالذكر أن البنك يعمل على اقتراض قروض للراغبين في ذلك بهدف قضاء حوائجهم. لذلك سوف نوضح عبر موقع ثقفني كيفية الحصول على قرض الأسرة 1444.

كيفية الحصول على قرض الأسرة 1444

من الجدير بالذكر أن بنك التنمية يوفر العديد من القروض للمواطنين ويتيح البنك سقف تمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي ويتم السداد على 5 سنوات ولكن يجب توافر بعض الشروط. وبذلك يستهدف البنك في التمويل أصحاب الدخل المنخفض والعاطلين عن العمل. كما يمكنك التعرف على قرض الراجحي الجديد 1444 تمويل شخصي بقيمة 200 ألف ريال سعودي.

ويمكن الحصول على قرض الأسرة أو ما يسمي بتمويل الأسرة من خلال التالي:

يجب أولاً الذهاب إلى الرابط الرسمي إلى بنك التنمية الاجتماعية.

قم بالضغط على تبويب تمويل الأسرة.

أكمل عملية تسجيل الدخول من خلال الضغط على تبويب بوابة النفاذ الوطني.

قم بالضغط على تمويل الأسرة.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بما في ذلك البيانات الشخصية للمستفيد مثل بيانات الدخل واسم المهنة وطريقة الاتصال.

راجع البيانات بعناية وتأكد من صحتها ، ثم انقر فوق مربع التأكيد.

اضغط على تبويب حفظ البيانات.

ثم أرسل الطلب وأرفق جميع المستندات الداعمة.

شروط الحصول على قرض الأسرة 100 ألف ريال

علاوة على ما تم ذكره فقد حدد بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها الشخص المتقدم للحصول على تمويل الأسرة 100 ألف ريال سعودي. لذلك يجب على مقدم الطلب استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يكون الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على تمويل الأسرة في بنك الائتمان سعودي الجنسية. الحد الأقصى لسن الشخص المتقدم للحصول على تمويل هو 70 عامًا. يجب ألا يتجاوز عمر ضامن مقدم الطلب 55 عامًا. حدد بنك التنمية الاجتماعية الحد الأقصى لراتب من يسعى للتمويل بحيث لا يتجاوز 12،500 ريال. يتم احتساب حصة كل فرد من أفراد الأسرة في إجمالي الدخل بقسمة عدد أفراد الأسرة على إجمالي الدخل. يجب ألا يتجاوز نصيب الفرد من إجمالي الدخل 2.000 ريال. يُحسب الابن الذكر من بين أفراد الأسرة بعدة شروط ، وهي ألا يزيد عمره عن 24 سنة ، وألا يكون متزوجًا أو لديه وظيفة. تحسب الابنة من أفراد الأسرة بشروط وهي ألا تعمل أو متزوجة. يمكن للمرأة المطلقة أو الأرملة التي لديها طفل أو أكثر التقدم بطلب للحصول على تمويل الأسرة. في حالة مقدم الطلب الذي يزيد عمره عن 65 عامًا وأقل من 70 عامًا ، تكون قيمة التمويل الذي يمكنه الحصول عليه بحد أقصى 18000 ريال سعودي ، وهناك شرط آخر للحصول على التمويل وهو إحضار كفيل يعمل في وكالة حكومية ولم يتجاوز سنه 55 عامًا.

مميزات تمويل الأسرة

وضح بنك التنمية الاجتماعية بعض المميزات التي يمنحها البنك للعملاء الراغبين في الحصول على القرض والتي نصت على التالي: