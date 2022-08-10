نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل اعلان سعر البنزين فى السعودية لشهر اغسطس 2022 اليوم 10/8/2022 من ارامكو متابعُة سعر بنزين 91 و 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان سعر البنزين فى السعودية لشهر اغسطس 2022 اليوم 10/8/2022 من ارامكو حيث قد بات يترقب هذا الإعلان عدد كبير للغاية من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث البحث متزايد الى حد كبير للغاية بحثاً عن اجدد تلك الأسعار التي ستدخل من ضمن آليات متابعتها من قبل شركة ارامكو اليوم للبدء على إعلان اجدد واحدث الاسعار على شكل نستعرضه ونتابع الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

اعلان سعر البنزين فى السعودية لشهر اغسطس 2022

نتابع و نستعرض مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز كل ماهو متعلق حول بيان شركة ارامكو المتعلق بإعلان سعر البنزين فى السعودية لشهر اغسطس، حيث اليوم من المرتقب على ان تبدأ شركة أرامكو السعودية من ضمن آليات عملها إعلان احدث اسعار منتجات الطاقة المخطط على ان يتم الاعلان عليها بعد المراجعة الدورية التي سيجري العمل على تطبيقها الان للاجل الاعلان عن احدث اسعار مشتقات البترول التي يتم الاعلان عنها بصورة وبشكل شهري كما جرت العادة من قبل شركة أرامكو على ان يجري العمل على تطبيق اسعار هذا التحديث لمدة شهر بداية من اليوم العاشر الميلادي حتى اليوم الحادي عشر من الشهر الذي يلي، حيث قد استقرت أسعار منتجات الوقود والطاقة التي تم الإعلان عنها وفقاً لتحديثات يوليو حتى يومنا الحالي سيكون اليوم الاخير على تطبيقها على ان نتابع الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان احدث واجدد اسعار منتجات الطاقة داخل المملكة العربية السعودية

اسعار البنزين فى السعودية اليوم

نتابع الان نستعرض مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الان اجدد اسعار منتجات الطاقة داخل المملكة العربية السعودية المحدثة بشكل اخير من ارامكو على الشكل التالي:-

سعر لتر بنزين 91 لازال 2.18 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 96 لازال عند مستوى 2.33 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين يباع بسعر 0.70 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل في المملكة يباع بسعر 0.63 ريال سعودي.

سعر لتر البترول المسال يباع بمحطات الوقود بسعر 0.75 ريال سعودي.

سعر لتر الجاز يباع بسعر يبلغ 0.52 ريال سعودي.

علماً على ان الاسعار الجديدة التي ستعلن عنها من قبل ارامكو ستطبق من خلال تعديل الاسعار السابق لنا ذكرها بالاعلي للبدء فى تطبيق اسعار شهر اغسطس المخطط على ان يتم تطبيقها لمدة شهر من الان، حيث سيعاد تحديث اخر تعديل من ارامكو على اسعار البنزين من جديد في اليوم العاشر من سبتمبر المقبل، على ان نتابع على غرار هذا الامر جميع التفاصيل المتعلقة حول اجدد اسعار منتجات الطاقة فى السعودية