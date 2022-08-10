كيفية تسجيل حساب جديد في حساب المواطن 1444و المستندات المطلوبة

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عمر شويل - جدة كيفية تسجيل حساب جديد على حساب المواطن 1444 بعد صدور أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإعادة فتح تسجيل الحساب وتخصيص مبلغ 10.4 مليون ريال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وحساب منفصل بالترتيب، لمعالجة ارتفاع الأسعار ومساعدة المواطنين في النفقات اليومية، انطلق برنامج المواطنة الحسابية عام 2017 كان هناك آلاف المواطنين ينتظرون فتح باب التسجيل ليحصلوا على الدعم بعد إضافة آلاف العائلات السعودين، وفي هذا المقال سنقدم طريقة جديدة للتسجيل بموجب شروط حساب المواطن

شروط حساب المواطن 1444 بعد التغييرات الجديدة

يجب فحص متطلبات التسجيل والتأكد من وجودها قبل تقديم طلب إلى حساب المواطن.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

الإقامة الدائمة للمواطن في المملكة العربية السعودية لمدة 90 يومًا المتبقية من العام الحالي

لا يشترط أن يكون المواطن مقيداً في مكاتب حكومة المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون مقدم الطلب من ذوي الدخل المنخفض.

لا يمتلك مقدم الطلب أية أشياء ثمينة أو غير منقولة مسجلة باسمه.

خطوات تسجيل حساب جديد في حساب المواطن 1444

لم يتم تحديد موعد حتى الآن لإغلاق باب التسجيل لكن برنامج حساب المواطن أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيتم فتحه اعتبارًا من يوم الاثنين 4 يوليو 2022تعداد المواطنين هو:

ابدأ بزيارة موقع حساب المواطن ca.gov.sa. ثم انقر فوق رمز التسجيل الجديد. تحتاج إلى تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”. أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها ؛ سيتم توفير مساحة لذلك. أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك. بعد ذلك اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. بعد ذلك قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل. ثم يملأ المواطن المعلومات الضرورية (معلومات عامة العنوان معلومات الحساب المصرفي معلومات صاحب الرسوم معلومات الدخل معلومات العقارات). انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

المستندات المطلوبة لفتح حساب مواطن 1444

بمجرد علمك بالمتطلبات الخاصة بكل من حساب المواطن ودعم التسجيل يجب عليك إرفاق الأوراق اللازمة بطلب التسجيل لإكماله.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية. الحساب المصرفي لمقدم الطلب. توثيق الدخل الشهري لصاحب المطالبة. بطاقة عائلية. ملف الحالة الاجتماعية

هو أحد البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة الموارد والتنمية بالمملكة العربية السعودية والتي تسعى جاهدة لتحسين المستوى الاقتصادي بسبب التضخم الكبير في البلا حيث يحصل كل مواطن على راتب شهري وفق آلية معينة وجدول زمني، يهدف برنامج Compte Citoyen أيضًا إلى الرد الفوري على أي أسئلة يتم إرسالها عبر الرسائل القصيرة إلى صفحة Twitter الرسمية للبرنامج من خلال تفعيل حاسبة الأهلية المقدرة وحساب المبلغ الذي يحق للمستفيد الحصول عليه بناءً على استهلاك كل أسرة للكهرباء والمياه من بين أشياء أخرى، يمكن للمستفيدين من مساعدة برنامج حساب المواطن أيضًا تقديم مطالبة في حالة التأخير.

الرقم المجاني الفريد لحساب المواطن

قام برنامج Compte Citoyen بتزويد المستفيدين برقم هاتف مجاني 1991 حتى يتمكنوا من الاتصال بموظفي الدعم الفني للبرنامج. يمكن الوصول إلى هذا الرقم بين الساعة 8 صباحًا و 22 مساءً من السبت إلى الخميس بالإضافة إلى ذلكيمكنك التواصل مع التطبيق من خلال بعض الطرق المذكورة أدناه: