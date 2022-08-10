الصحة العالمية: استقرار عدد الإصابات بكورونا خلال الأسبوع الماضي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 09:28 مساءً - قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة الأسبوعية الجديدة بفيروس كورونا ظل مستقرا خلال الأسبوع الممتد من 1 إلى 7 أغسطس الجاري، وذلك مقارنة بالأسبوع السابق، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 6.9 مليون حالة إصابة جديدة.

وذكرت المنظمة الدولية في آخر تحديث لها بشأن تطورات انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي والذي أصدرته اليوم الأربعاء في جنيف، أن عدد الوفيات الأسبوعية الجديدة قد انخفض بنسبة 9 % مقارنة بالأسبوع السابق، مع الإبلاغ عن حوالي 14 ألف حالة وفاة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الإجمالي حتى 7 أغسطس، تم الإبلاغ عن 581.8 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس إضافة إلى 6.4 مليون حالة وفاة على مستوى العالم.