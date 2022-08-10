تخصيص 500 موظف لتنظيم تنقل قاصدى الحرم المكى

جدة - نرمين السيد - خصصت وكالة التفويج وإدارة الحشود برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، 500 موظف ميدانى مؤهل ومدرب على مهام تنظيم دخول وخروج وتنقل قاصدى الحرم المكى الشريف عبر ممرات ومسارات وأبواب خصصتها الرئاسة لخدمتهم وفق معايير ونسب تراعى الخطط التشغيلية للمواسم وأوقات توافد قاصدى المسجد الحرام على مدار العام.





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