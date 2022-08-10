إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال الاسرائيلى بالخليل

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلى، فى منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحى والاعيرة المعدنية وقنابل الغاز صوب الفلسطينيين، ما أدى الى إصابة فتى "15 عاما" بعيار نارى فى القدم تم نقله الى مستشفى ووصفت إصابته بالمتوسطة.

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