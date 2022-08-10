150 مليون دولار تبادل تجاري للأردن مع سوريا في 6 أشهر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 10 أغسطس 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- بلغ حجم التبادل التجاري الأردني مع سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي 85 ألف طن من البضائع بقيمة 150 مليون دولار، وفق ما أكد المدير العام للمنطقة الحرة المشتركة عرفان الخصاونة، لقناة المملكة.
وأكد الخصاونة، مساء الأربعاء، أهمية الدور الذي تلعبة دائرة الجمارك العامة كجزء أساسي في إدارة العملية الاستثمارية من خلال تبسيط الإجراءات داخل المركز الجمركي بما ينسجم مع الأنظمه والتعليمات المعمول بها.
وأوضح أن إدارة المنطقة الحرة ستوفر المتطلبات الفنية كافة التي يحتاجها المركز الجمركي وبما يخدم العملية الاستثمارية وتطويرها.
كما دعا الخصاونة المستثمرين لزيارة المنطقة والاطلاع على الخدمات والحوافز المقدمة وخصوصا الميز التنافسية والبنى التحتية المؤهلة.
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