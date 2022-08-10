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عمر شويل - جدة الطيران العُماني حجز تذاكر إلكترونية عبر المنصة الخاصة التي أطلقتها الشركة العمانية للطيران لحجز التذاكر الإلكترونية لبطولة كاس العالم 2023 في قطر والتي تقام في العام المقبل، حيث أعلنت المنصة استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني وحجز المقعد في رحلات اليوم الواحد إلى دولة قطر بعروض خاصة للسفر وأسعار متميزة وجاذبة للشباب وتحديد ألية الإقامة والانتقال في اثناء البطولة.

شركة الطيران العُماني

من أعرق الشركات والتي تقوم بتقديم الخدمات المتميزة للمستخدمين من خلال توفير الباقات الاقتصادية والسياحية المتميزة التي تلاقي في كل عام الإقبال الكبير عليها، وخاصة عند توفير تذاكر السفر للمشجعين في السلطنة لتشجيع الفريق القومي في البطولات العالمية أو الاسيوية، وقد أطلقت الآلية السهلة للحجز والأسعار المتميزة للمقبلين على الشراء.

الطيران العُماني حجز تذاكر OmAnair.Com بطولة كأس العالم 2023 عروض وباقات خاصة

وتقوم شركة الطيران العمانية بشكل دوري بتشجيع السفر للسياحة في سلطنة عمان من خلال توفير عروض خاصة لتيسير السفر والتي يكون منها الإعفاء من رسوم التأشيرة للإقامة ل 14 يوم بالسلطنة وفق المعايير الخاصة بالزيارة والإقامة على الأراضي العمانية، والتي تم فيها إعقاء 103 دولة من رسوم الحصول على التأشيرات بما يشجع السياحة.

كم أسعار تذاكر السفر لكاس العالم 2023 من عروض شركة الطيران العُماني

أطلقت شركة الطيران عروض تبدأ أسعار التذكرة فيها من 49 ريال للسفر وتشجيع الفريق القومي في مباريات كاس العالم بما يعرف برحلة اليوم الواحد:

يتم توفير عروض خاصة في رحلة اليوم الواحد تبدأ من 49 ريال للدرجة السياحية.

بينما يكون سعر تذكرة درجة رجال الأعمال 155 ريال شاملة الضرائب وبدل الأمتعة.

تقوم الشركة بنقل المشجعين بين مسقط والدوحة.

تبد الرحلات من 21 نوفمبر 2022 وحتى 3 ديسمبر 2022 بتشغيل 48 رحلة يومية من النقال الوطني.

يسمح للمشجعين الوصول للدوحة قبل 4 ساعات من المباراة.

بطاقة هيا الإلكترونية

هي بطاقة تعريفية خاصة بالمشجعين في سلطنة عمان، بطاقة تعريف المشجع، لمباريات كاس العالم، ويتم توفير الحصول على تلك البطاقة إلكترونيا ضمن برنامج رحلات اليوم الواحد، ويجب على المغادرين من السلطنة قراءة كافة الشروط والضوابط والمعايير التي يجب الالتزام بها قبل المغادرة وعند حضور المباريات، وذلك عبر منصة حجز تذاكر المغادرين من السلطنة.

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