نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط الحصول على قروض الضمان الاجتماعي بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الحصول على قروض الضمان الاجتماعي بنك الراجحي إحدى التساؤلات التي تهم بالدرجة الأولى مستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، والذين يرغبون بمعرفة ما إن كان مصرف الراجحي يقدم تسهيلات خاصة بمستفيدي الضمان فيما يتعلق بالقروض التي يتيحها البنك أمام الأفراد، حيث تعتبر قروض الضمان الاجتماعي بنك الراجحي من الخدمات الإلكترونية الميسرة والمقدّمة من البنك للعملاء عبر القنوات الإلكترونية المتاحة في مصرف الراجحي، كما زود بنك الراجحي العملاء من خلال الموقع الرسمي بخاصية حاسبة القروض الراجحي والتي تتيح للعملاء معرفة مقدار التمويل أو القرض المستحق وحساب كمية التمويل بعملة الريال السعودي للعملاء تبعاً للبيانات المدخلة.

خطوات الحصول على قروض الضمان الاجتماعي بنك الراجحي

يمكن لمستفيد الضمان الاجتماعي الحصول على قرض من مصرف الراجحي بحسب الشّروط التي يحددها البنك للقروض، وَعن طريق الالتزام بما يأتي من الخطوات:

تحميل تطبيق الراجحي على الهاتف المحمول. ثم تشغيل التطبيق على الهاتف بعدَ إتمام تثبيته. تسجيل الدخول إلى التطبيق. ثم النقر على النقاط الأفقية الثلاث في أعلى الصفحة. الدخول إلى تبويب “منتجات التمويل” من القائمة الرئيسية. ثم النقر على أيقونة “المزيد من التفاصيل” لمعرفة المميزات والمتطلبات الخاصّة بالتمويل. النّقر على أيقونة “تحقق من أهليتك” للتأكد من استحقاق القرض. إدخال البيانات المطلوبة، وهيَ: الحالة الاجتماعية وأفراد الأسرة. عدد أفراد الأسرة الذين لديهم رسوم دراسية و ملكية المنزل. ثم إدخال ملكية المنزل ورسوم التأمين و حالة العمل. اختيار موظف/متقاعد. النقر على “التالي” ثم إدخال تفاصيل جهة العمل. ثم تحميل الهوية وتعريف الراتب وشهادة تحويل الراتب. الموافقة على الشروط والأحكام وتقديم الطلب. يمكن متابعة الطلب من خلال الدّخول إلى الطلبات.

شروط الحصول على قروض الضمان الاجتماعي بنك الراجحي

يشترط مصرف الراجحي أمام الأفراد الراغبينَ بالحصول على قروض من المصرف استيفاء الشروط الآتية، ويشمل ذلك مستفيدي الضّمان:

ألا يزيد عمر المتقدم على القرض عن 60 عاماً للموظفين، وألا يزيد عمر المتقدم المتقاعد عن 70 عامًا عندَ سداد القسط الأخير. ثم أن تكون جهة العمل من جهات العمل المعتمدة بالنسبة للمصرف. ألا يكون دخل المتقدم للقرض أقل من 2,000 ريال سعودي إن كانَ موظفا. وألا يقل عن 1,900 ريال سعودي إن كانَ متقاعدا. ثم ألا يقل دخل المتقدم للقرض عن 5,000 ريال سعودي إن كانَ من المقيمين.

المستندات المطلوبة للحصول على قروض الضمان الاجتماعي بنك الراجحي

تتطلب عملية حصول الأفراد ومن بينهم مستفيدي الضمان على قروض من بنك الراجحي تقديم العديد من المعلومات، وهيَ كالآتي:

بطاقة الهوية الوطنية الخاصّة بالعميل أو بطاقة الإقامة إن كانَ مقيمًا. ثم تقديم وثيقة خاصّة بِتعريف الراتب. وثيقة خاصّة بِتثبيت الراتب. ثم إرفاق النموذج الخاص بِطلب التمويل.

هل بنك الراجحي يعطي قرض لمستفيدي الضمان

يمكن لمستفيدي الضمان التقديم للحصول على قرض بنك الراجحي بحسب الشروط التي يحددها بنك الراجحي لكل تمويل، والتي تختلف وفقا للاختلاف في أنواع التمويل المقدمة، لكن البنك لا يقدّم أي قروض مخصصة لمستفيدي الضمان أو تسهيلات خاصة بهم، إلا أن باستطاعتهم التقديم على القروض كغيرهم من الأفراد في المملكة وبحسب محددات البنك.