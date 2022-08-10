سيارات للبيع مالك اول بالسعودية كاش وتقسيط وبدون فوائد

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عمر شويل - جدة بعد الارتفاع الكبير والملحوظ في أسعار السيارات الجديدة وذلك يرجع بسبب الأزمة العالمية أصبح من الصعب على المواطنين السعوديين والمقيمين اقتناء سيارة جديدة وخاصة لأصحاب الدخل المتوسط وأصحاب الدخل المنخفض. ولذلك اتجه المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية إلى شراء السيارات المستعملة والتي تتميز بسعرها المنخفض بالإضافة إلى ميزة التقسيط لبعض الأنواع مع توافر جميع الكماليات ووسائل الراحة والأمان في السيارة. سوق كامل من سيارات تويوتا المستعملة بالسعودية ونحن هنا سوف نقوم بعرض ملف كامل عن انواع مختلفه من سيارات تويوتا المستعمله وتقومنا باختيار ماركت تويوتا نظرا للاقبال الشديد عليها ولكفائتها بداخل سواق السعوديه. متوفر للبيع سيارة تويوتا كورولا 2015: مستعملة للبيع اول استخدام مالك اول في مدينة تبوك.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 17000 ريال سعودي.

كما يمكن تقسيط السيارة تويوتا كورولا عن طريق دفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كورولا أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا كورولا سجل 114000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا بها ريموت كونترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة مزودة ببلوتوث ومدخل يو إس بي وحساسات خلفية وأمامية.

يوجد بالسيارة قفل مركزي للأبواب ومقاعد كهربائية وجي بي إس.

للحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الاتصال على 0596829054 أو من خلال الواتس آب على 00966596829054. يوجد للبيع سيارة كيا سورينتو سنة الصنع 2013: مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة كيا سورينتو مستعملة 20000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة كيا سورينتو سجل 150000 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة كيا سورينتو البنزين.

ناقل الحركة في السيارة كيا سورينتو أوتوماتيك.

السيارة كيا سورينتو متوفرة بلون خارجي أبيض.

السيارة كيا سوري نتو مزودة بفتحة سقف وفرش قماش ومكيف ونظام الركن الذكي للسيارة.

السيارة متوفر بها مرايات كهربائية وريموت كونترول ومرايات ضم إغلاق وفرش جلد وباور.

السيارة متاح بها نوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه.

السيارة مزودة براديو كاسيت وبلوتوث ونظام التحكم في الطارة ومبدل أقراص ومشغل دي في دي ومشغل أسطوانات ومدخل يو إس بي.

السيارة بها وسائل أمان عبارة عن حساسات أمامية وحساسات خلفية وسادة هوائية جانبية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب.

السيارة بها نظام توزيع قوة الفرامل ونظام الفرامل المانع للانغلاق ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

السيارة بها جنوط وكشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة ومقاعد كهربائية.

للحصول على السيارة كيا سورينتو مستعملة يرجى الاتصال على 0593287611 أو من خلال الواتس آب على 00966593287611.

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