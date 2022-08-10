نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة سكني واستحقاق المطلقات والضمانيين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الإسكان عن طريقة التسجيل في منصة سكني وما هي أبرز شروط استحقاق سكني برقم الهوية الوطنية، وذلك بعد أن أكدت على حرصها على توفير الدعم السكني للمواطنين الذين لا يستطيعون شراء وحدة سكنية من السوق لأنهم لا يملكون المقابل المالي، ومن خلال سكني الأراضي المجانية يمكن الحصول على قطعة أرض والحصول على التمويل وهو تمويل البناء الذاتي، ولكن لا بد أن تتعرف على أبرز شروط التسجيل في منصة سكني وما هي آلية التسجيل في سكني للمطلقات أيضًا.

التسجيل في منصة سكني

من أجل طلب الدعم السكني يتعين المرور ببعض الخطوات والتي تبدأ من التسجيل في منصة سكني إلكترونيًا وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط وزارة الإسكان السعودية.

اختيار المبادرات والدخول إلى برنامج سكني.

ثم تسجيل مستفيد جديد وهي من القائمة الرئيسية للموقع.

يتعين كتابة رقم الهوية الوطنية وكافة البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة بالاستمارة التي تظهر لك.

ستحصل على كود التحقق على جوال وستقوم بكتابته من أجل الانتهاء من تفعيل الحساب.

الاستعلام عن استحقاق الدعم السكني

يمكن استعلام عن استحقاق سكني من خلال خيار التحقق من الأهلية وهي أحد الخيارات المتاحة داخل تبويب الخدمات المتوفر بمنصة سكني الإلكتروني وهي خدمة مجانية يمكن للعملاء من خلالها معرفة هل هم يستحقون الدعم السكني بناءً على الحالة الاجتماعية وقيمة الرواتب والدخل الشهري أم لا.

التسجيل في سكني الأراضي المجانية

أما عن حلول الأراضي المجانية فهي متاحة في مخططات عديدة داخل المملكة العربية السعودية ويمكن الاستعلام عنها بعد زيارة منصة سكني، والدخول إلى مخططات الأراضي المجانية الجديدة.

شروط التسجيل في منصة سكني للمطلقات

المرأة المطلقة تستطيع الاستفادة من كافة برامج الدعم السكني ويمكنها الدخول إلى حسابي في إسكان أيضًا للتعرف على قيمة الدعم، أو البرامج المتوفرة لها، كما أن المستفيدين من الضمان الاجتماعي يمكنهم الاشتراك أيضًا في برامج الدعم، أما عن المرأة المطلقة فهي يمكنها الحصول على الدعم أو التسجيل في سكني للمطلقات إذا حصلت على الوثيقة الخاصة بالطلاق من فترة لا تقل عن عامين، وإذا كان السن لا يقل عن 25 سنة أيضًا.