نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Aramco أسعار البنزين في السعودية تحديث أرامكو لشهر أغسطس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المقرر أن تقوم شركة أرامكو في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 من أغسطس بالإعلان عن Aramco أسعار البنزين في السعودية للمستهلك، وتقوم شركة أرامكو بنزين بإجراء مراجعة شهرية لأسعار بيع منتجات الوقود بالتجزئة، ومطابقة سعر البنزين في المملكة بالأسعار العالمية لمشتقات النفط، حيث يعمد قسم المراجعة الداخلية بالشركة إلى دراسة أسعار البنزين في المملكة ومقارنة هذه الأسعار بالأسعار العالمية للوقود في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية المتعلقة بالوقود والتي يعاني منها المجتمع الأوروبي، خاصة بعد القرارات والعقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على النفط الروسي، مما جعل الدول الأوروبية تعاني من أزمة شديدة في الوقود.

Aramco أسعار البنزين

وكان جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين قد أعلن في عام 2021 وتحديدا في شهر يونيو من هذا العام عن تثبيت أسعار البنزين في المملكة، مع تحمل الحكومة السعودية الفارق في السعر بين السعر العالمي وسعر ىالبنزين للتجزئة، وهو ما جعل الأسعر شبه ثابتة في المملكة في الفترة الماضية والتي شهدت ارتفاعا طفيفا في سعر الكيروسين والديزل والغاز المسال، أما سعر بنزين Aramco فمازال ثابتا في الأسواق السعودية، وإن كان العديد من المراقبين والمحللين الاقتصاديين يرون أن السعر المعتمد للبنزين في الأسواق السعودية أقل من السعر الرسمي العالمي للبنزين، ويرون أنه من الضروري رفع سعر البنزين في السعودية ليتماشى مع السعر العالمي.

سعر البنزين في السعودية

ومن جانبها مازالت شركة أرامكو تقوم بمراجعة الأسعار في الوقت الحالي، وإن كان أغلب الاقتصاديين في المملكة يرون أنه لاحاجة لرفع السعر على المواطنين في المملكة، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء المملكة بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية، وكذلك حالة التضخم الاقتصادي التي تضرب دول العالم أجمع، والأسعار المعمول بها حاليا في المملكة هي: