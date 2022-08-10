نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط تردد beIN Sport 1 premium الجديد على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد beIN Sport 1 premium، يعد من الترددات التي يحتاج إليها الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج، حيث تقوم بنقل كافة المباريات الهامة وبشكل حصري للجمهور العربي، خاصة مباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث أنها تعد الناقل الرسمي والحصري للمنافسات الأوروبية، وبشكل جذاب تجعل المواطن العربي وكأنه في ملعب المباراه من خلال الاستديو التحليلي الذي يقام خصيصاً لتحليل المباريات.

تردد beIN Sport 1 premium الجديد على النايل سات الناقلة لأهم المنافسات الأوروبية:-

تتمتع قنوات بين سبورت beIN Sport في الوطن العربي بسمعة طيبه، حيث تقوم بنقل أقوي وأمتع المباريات الأوروبية من خلال الاستديو التحليلي الذي يقام قبل المباراة وخلال المباراة والذي يقوم باستضافة نخبة مميزة من النجوم في الوطن العربي في مجال كرة القدم من أجل تحليل المباراة من كافة الجوانب، ويمكن ضبط تردد beIN Sport 1 premium الناقلة لأهم البطولات والمنافسات الأوروبية مثل مباريات الدوري الأنجليزي ومباريات الدوري الأسباني، وكأس السوبر الأوروبي على النايل سات من خلال الجدول التالي:-

التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ 11013 أفقي 27500 2/3

وتمتاز قناة beIN Sport 1 premium بأنها لديها مجموعة متميزة من المعلقين على أحداث المباراة، حيث يكون التعليق دائماً بشكل جذاب تجعل المشاهد للمباراة كأنه في الملعب، وتقوم بنقل العديد من البطولات القارية المهمة مثل دوري أبطال أوروبا، ودوري الأبطال الأفريقي، ودوري أبطال اسيا وغيرها من البطولات الرياضية الأخرى خاصة في مجال كرة القدم.

وتعد قنوات بين سبورت بشكل عام من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج على الرغم من أنها تعمل مشفرة، حيث يلزم أن يشترك المشاهد في هذه القنوات من أجل متابعة مباريات كرة القدم التي تقوم ببثها بشكل مباشر على الهواء، ونظراً لوجود عدد لا بأس به من اللاعبين العرب الآن يعلبون بشكل احترافي في الدوري الانجليزي والدوري الأسباني والدوري الفرنسي، فهناك حرص شديد من المواطن العربي على مشاهدة مباريات هذه الدوريات بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا التي عادة ما تكون منافساتها قوية تضم أقوي الفرق على مستوي العالم.

موعد مباراة كأس السوبر الأوروبي بين فريق ريال مدريد وفريق آينتراخت:-

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا وفريق آينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة التاسعة بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب هيلسنكي الأوليمبي بفنلندا.