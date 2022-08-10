نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف الخدمات للمقيم يمنع تجديد الإقامة وشروط الإيقاف في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيقاف الخدمات للمقيم يمنع تجديد الإقامة هو السؤال الأكثر بحثا من جهة المقيمين عند إيقاف بعض الخدمات وعدم الاستفادة منها، حيث أصدرت المملكة السعودية قرارات الإيقاف لتشمل كلاً من المواطن والمقيم، وفي حالة عدم التزام أحد منهم يتم إيقاف جميع الخدمات عنه، ويعني إيقاف الخدمات ألا يتمكن من عليه حقوق لشخص آخر أو لجهة ما من إجراء أية عملية حكومية في أية مؤسسة، وهو قرار إداري أو قضائي يصدر عن المحكمة لذوي الاختصاص من السلطات التنفيذية، ولا يتم إيقاف جميع الخدمات الخاصة بالمقيم ولكن البعض ويتم رفع إيقاف الخدمات عند سداد الالتزامات للدائن، وايضا وضحت الوزارة انة يمكن رفع الإيقاف موقتا لجين الانتهاء من الاجراءات الخاصة بذلك.

إيقاف الخدمات للمقيم يمنع تجديد الإقامة

جاء للمقيمين القرار بإيقاف تجديد الإقامة، وتجديد رخصة السيارة ووقف إجراءات بيع أي مركبة يمتلكها المقيم، بالإضافة إلى يتم حجز حساباته في البنوك، حيث تقوم الدولة بإعلان المقيم عن المخالفات، وإعطائه مهلة تصل إلى مائة وثمانين يوماً، إذ لم يتم الدفع يطبق قرار الإيقاف، كما ذكرت أن يتم منع المقيم من السفر وإدراجه في قائمة الممنوعين حتى لا يهرب من السداد، ويرفع قرار إيقاف الخدمات في حالة إذ قدم ما يثبت عدم قدرته على السداد.

شروط إيقاف الخدمات

ألا يكون قرار الإيقاف إلا بقرار قضائي عبر سند نظامي. أن يتم استنفاذ جميع طرق التبليغ والإعلام بالقرار قبل تنفيذه. ألا تزيد فترة تنفيذ الإيقاف على 180 يوم. يكون الحبس التنفيذي الوجوبي إلا في حالة بلوغ مقدار الدين أو مجموعه مليون ريال أو أكثرًا.

ماذا يشمل إيقاف الخدمات

مختلف الخدمات المرورية. خدمات تجديد بطاقات الأحوال الوطنية. خدمة استخراج وتجديد جواز السفر. بيع وشراء السيارات، تجديد رخص القيادة خدمات المصارف والمؤسسات البنكية. السفر خارج المملكة.

الجدير بالذكر الإيقاف لا يشمل الخدمات الأساسية مثل التعليم والعمل والعلاج وتوثيق الوقائع المدنية، كما أصبح لا يشمل أيضا تجديد الهوية الوطنية، ويتم رفع إجراء إيقاف الخدمات عبر تنفيذ القرار الصادر بحق الشخص المنفذ الحكم ضده، كما لا يتم منع الموظف من مستحقاته المالية عند إيقاف خدماته، حيث يمكنه الحصول على 67% من راتبه.