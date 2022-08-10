نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن دفع رسوم انجاز 1444 وكيفية سداد الرسوم الزيارة العائلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دفع رسوم إنجاز 1444 هي إحدى الخدمات التي تقدمها منصة إنجاز، وسنرشدك إلى كيفية التعرف على سداد الرسوم المرتبطة بزيارة الأسرة وهي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية للمواطنين الشؤون الخارجية، وهذا يسمح لهم بالحصول على تأشيرات مختلفة ودفع الرسوم المرتبطة بها بسهولة وإلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة أي مؤسسات أو مكاتب، وذلك بفضل إنجازالخدمات الإلكترونية للوزارة بما في ذلك الحصول على التأشيرات سواء كانت للحج أو للعمل أو للزيارات العائلية من الدرجة الأولى.

دفع رسوم الإنجاز 1444

لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وكذلك للحفاظ على سلامتهم، فإن منصة إنجاز التابعة لوزارة الخارجية مفتوحة لكل من المقيمين والمغتربين من المملكة العربية السعودية، تقدم العديد من الخدمات منها التأشيرات وتوظيف العمالة الوافدة، وخدمة دفع قيمة التأشيرات سواء كانت تأشيرة للحج والعمرة أو تأشيرة للزيارات العائلية في هذه المؤسسات لوقف انتشار المرض وفيروس كورونا.

كيفية الحصول على معلومات حول سداد رسوم الإنجاز

تتيح المنصة الفرصة لمعرفة المزيد عن سداد رسوم الإنجاز إلكترونيًا من خلال زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت والقيام بالخطوات التالية:

الاتصال بموقع إنجاز الرسمي المرتبط بوزارة الخارجية السعودية.

الوصول إلى أيقونة الطلب في أسفل الصفحة.

يتم اختيار نوع الطلب من البدائل المتاحة.

ابدأ بكتابة رقم الطلب ورقم جواز سفر الطالب.

اكتب رمز التحقق الخاص بالمتغير.

انقر فوق كلمة الاستعلام.

سيوضح الموقع قريبًا جميع المعلومات المتعلقة بالتأشيرات بما في ذلك حالة الدفع وما إذا كان قد تم أم لا.

خطوات دفع مصاريف السفر لزيارة الأسرة

يمكن استخدام الخطوات التالية لدفع التكاليف المرتبطة بإجراء الزيارة العائلية عبر الموقع الرسمي للمنصة: