نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الكاميرات والتصوير مواصفات وسعر مواصفات samsung s23 altra الأفضل عالميا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر من أكثر الهواتف المنتشرة في جميع الأسواق العالمية والمحلية والتي يتم البحث عنها بشكل كبير ويرغب جميع الأشخاص في الوقت الحالي من معرفة بعض المعلومات حول هذا الهاتف الذكي الذي يمتلك العديد من المواصفات القياسية، واليوم سوف نعرض لكم بعض من مميزات هذا الهاتف وسعر ومواصفاته أيضاً تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

مواصفات samsung s23 altra

الألوان المتوفرة من الموبايل في جميع الأسواق ( الاسود، الابيض، العنابي، الاخضر).

المواد المصنوع منها الجهاز مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من الزجاج جوريلا جلاس +Victus)‏).

يدعم هذا الجهاز جميع شبكات الاتصال والشرائح..

سرعة الانترنت ( ٣ جي تصل إلي ٤٣ ميجابايت) ( ٤ جي ٤ جيجابايت) (٥ جي ١٠ جيجابايت).

نوع الشاشة الخاصة بالجهاز Dynamic AMOLED 2X‏.

حجم الشاشة تصل إلي ٦,٨ بوصة.

دقة الشاشة تصل إلي 1440×3200 بكسل (+QHD)‏.

أبعاد الشاشة: ٢٠*٩

كثافة البيكسلات تصل إلي ٥١٥ بكسل في كل إنش.

معدل تحديث الشاشة ١٢٠ هرتيز.

درجة سطوع الشاشة تصل إلي ١٧٥٠ شمعة.

لدي هذا الجهاز الوضع الليلي، وضع حماية العين، ١٦ مليون لون.

الرام تصل إلي ١٢ ألي ١٦ جيجابايت.

للذاكرة الداخلية ٥١٢ جيجابايت.

للذاكرة الخارجية لا يدعمها.

الرام : ذاكرة الوصول العشوائي الرام 12 أو 16 جيجابايت.

الكاميرا الأمامية : دقة الكاميرا الأمية تصل إلي ٥٠ ميجا بكسل.

سعر samsun s23 altra

يجب أن نشير أن الأسعار تختلف في كل دول وهي على النحو التالي :