العالم اليوم - الاسكوتر الكهربائي.. خدمة إسعاف جديدة وصديقة للبيئة في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 08:16 مساءً - أطلقت السلطات الصحية المصرية خدمة إسعاف جديدة باسم "الاسكوتر الكهربائي الإسعافي" كتجربة وصفها المسؤولون الحكوميون أنها صديقة للبيئة وتتماشى مع أهداف الدولة المرجو تحقيقها قبيل قمة المناخ التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

الخدمة أعلن عنها القائم بأعمال وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، مؤكدا "بدء إدخال الاسكوتر الكهربائي الإسعافي للعمل ضمن أسطول هيئة الإسعاف المصرية".

فيما قال رئيس هيئة الإسعاف المصرية، محمد جاد، "إن الدفع بذلك الاسكوتر الإسعافي في الوقت الحالي يتوافق مع توجهات الدولة التي تضع نصب أعينها الحفاظ على البيئة، بما يتوافق مع أهداف قمة المناخ المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل"، لافتًا إلى "التوسع في تلك الخدمة وعرض ذلك النموذج بقمة المناخ cop27".

وأضاف جاد أن هيئة الإسعاف المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف الاعتماد على الطاقة النظيفة، من خلال بناء 77 محطة طاقة شمسية بعدد من أفرعها للبيئة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ".

ومن جانبه، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، في تصريحات لموقع "دوت الخليج" تفاصيل التجرية الجديدة قائلا: "مبدئيا تم إطلاق خدمة الأسكوتر الكهربائي الإسعافي في القاهرة والجيزة وبعض المحافظات الساحلية، وفي حال نجاح التجربة سيتم تطبيقها في جميع محافظات مصر".

وأكد عبد الغفار أن: "هذه الخدمة خضعت لدراسات مستفيضة قبل إطلاقها، وأن هناك لجنة للمتابعة وتقييم الأداء على أرض الواقع لتحديد الموقف من التوسع فيها والأماكن التي تحتاجها أكثر من غيرها، وجدواها".

وأوضح أنه تم الدفع بشكل مبدئي بعدد 12 سكوتر كهربائي إسعافي ضمن أسطول هيئة الإسعاف المصرية، ولكن الخطة تتضمن في المرحلة المقبلة، الوصول بالعدد إلى 100 سكوتر في حال ثبوت نجاح وجدوى التجربة".

وتابع أن الأسكوتر سيقوده مسعف مدرب على عمليات الإسعاف الأولية السريعة، وسيكون مفيدا في الحالات التي يصعب دخول سيارات الإسعاف إليها، كما أنه سيكون مفيدا في حالة الحوادث حيث سيصل للمكان أسرع من الوقت اللازم لحين حضور سيارة الإسعاف المجهزة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية أن "الاسكوتر الإسعافي يمثل أحدث الخدمات الإسعافية المقدمة للمصريين، حيث يتميز بسرعته وصغر حجمه وقدرته على المناورة في الأماكن والشوارع الضيقة، لسرعة إسعاف المصاب بواسطة المسعف (قائد الاسكوتر)، وبحوزته حقيبة الإسعافات الأولية التي تحتوي على المستلزمات الطبية".

وأكد "عبد الغفار" أن "الاسكوتر الكهربائي الإسعافي كذلك صديقا للبيئة حيث يعمل من خلال الشحن الكهربائي ويتميز بقدرته على السير لمسافة تفوق 100 كيلو متر في الشحنة الواحدة، ولا يصدر منه أي عادم نهائيًا".