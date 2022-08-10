بوتين يجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الفترة الانتقالية فى مالى

جدة - نرمين السيد - أعلن المكتب الصحفى للرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الفترة الانتقالية فى مالى عاصمى جويتا، الذى أعرب عن امتنانه لدعم روسيا.





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