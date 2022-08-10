انهيار 4 من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 10 أغسطس 2022 07:05 مساءً - دوت الخليج :- انهارت 4 من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، الخيمس، في الذكرى الثانية للانفجار المدمر الذي ضرب الميناء وألحق دمارا هائلا بالعاصمة اللبنانية.

وقالت معلومات : أن 4 من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت انهارت في الذكرى الثانية للانفجار.

وكان المرفأ شهد قبل أيام انهيار صومعتين أخريين في الجزء الشمالي من صوامع مرفأ بيروت بفعل حريق مستمر منذ 3 أسابيع.

واشارت إن بقية الصوامع في الميناء مهددة بالانهيار أيضا، لكن لا يمكن التنبؤ بالمدة التي تحتاجها للسقوط.



وجاء سقوط الصوامع بفعل التدعات الكبيرة التي أصات هذه الصوامع بفعل الانفجار الذي وقع في نفس هذا اليوم قبل عامين بالتمام والكمال، ولم يتم تحصين هذه الصوامع أو إصلاحها.

واندلعت حرائق في الصوامع خلال الأسابيع الماضية، ولم يتم إخمادها، وساعدت عوامل أخرى مثل الحرارة والرطوبة في امتداد النيران.

وتحل اليوم الذكرى الثانية للانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، حيث أودى بحياة نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص، فضلا عن إلحاق دمار هائل بـالعاصمة اللبنانية.

المصدر : سكاي نيوز