الاردن : نتائج امتحانات الشامل قبل نهاية الشهر الحالي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 10 أغسطس 2022 07:05 مساءً - دوت الخليج :- توقع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية /رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة، الدكتور أحمد العجلوني، إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الحالية قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد المصادقة عليها واعتمادها من اللجنة ومجلس عمداء الجامعة.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأربعاء، قاعات امتحان (الشامل) للدورة الصيفية للعام الحالي في مركز الجامعة ، وفق بترا .

واستمع الدكتور العجلوني لملاحظات الطلبة حول الامتحان والأسئلة والإجراءات المصاحبة لسير عملية الامتحان، وأبدى الطلبة ارتياحهم لإجراءات الامتحان، حيث لم تسجل أية شكاوى أو مشاكل تقنية أثناء عقد الامتحان.

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