الاردن : خط ساخن للمشورة حول الأمراض المنقولة جنسيا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 10 أغسطس 2022 07:05 مساءً - دوت الخليج :- أعلن مركز المشورة والفحص الطوعي للوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً استحداث أرقام ساخنة جديدة للمشورة والاستفسارات. وأكد المركز التابع لمديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة أن الاكتشاف المبكر للأمراض المنقولة جنسيا يقلل من مضاعفات المرض، داعيا إلى عدم التردد في طلب المشورة على الأرقام 0787279914 و065697933.

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