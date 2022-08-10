تحرير النقل الجوي بين الأردن وقطر بإزالة جميع القيود على السعة وعدد الرحلات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 10 أغسطس 2022 07:05 مساءً - دوت الخليج :- اتفق الأردن وقطر، على زيادة حجم حركة النقل الجوي بينهما؛ لا سيما تحرير النقل الجوي المباشر بشقيه المسافرين والشحن الجوي، وفق ما أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني.

وقالت هيئة الطيران : إن المباحثات أسفرت لاتفاق الطرفين على تحرير النقل الجوي المباشر بين البلدين؛ بإزالة القيود المفروضة كافة على السعة وعدد الرحلات المسيرة بين البلدين (ركاب، بضائع وبريد) وطراز الطائرات المشغلة.

وأضافت الهيئة في بيان الأربعاء، أن مباحثات ثنائية عقدت في عمان خلال يومي 10-11 آب/أغسطس الحالي في مجال النقل الجوي بين وفدي هيئة تنظيم الطيران المدني برئاسة هيثم مستو / رئيس مجلس المفوضين، ووفد الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر برئاسة محمد فالح الهاجري/ رئيس الهيئة.

وأشار البيان، إلى أن الاتفاق الجديد يتلاءم مع سياسة التحرير التدريجي للنقل الجوي التي تعتمدها الحكومة الأردنية من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي ، وفق المملكة .

وبينت الهيئة أن نتائج هذه المباحثات تعتبر مثمرة وجيدة، وسوف يكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على مجمل النشاط الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري.

وحضر المباحثات مندوبو كل من شركة الملكية الأردنية، والخطوط القطرية لبحث مجمل العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي بما في ذلك تحرير النقل الجوي المباشر بين البلدين؛ استكمالا لإجراءات توقيع اتفاقية الخدمات الجوية المحدثة بين الطرفين بتاريخ 14 آذار/مارس الماضي.