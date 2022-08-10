مديرة مدرسة في الاردن تضع شروطا للطالبات قبيل الدوام

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 10 أغسطس 2022 07:05 مساءً - دوت الخليج :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لمديرة مدرسة وضعت شروطا للطالبات قبيل القدوم للمدرسة . واشترطت المديرة عدة شروط تخص النظافة الشخصية والمريول والهاتف الخلوي وبعض المظاهر . وتاليا صورة عن الشروط :

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