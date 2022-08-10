نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواد فري فاير غير مستعملة وصالحة للجميع من الموقع الرسمي Garena 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكواد فري فاير يبحث عنها الكثير من اللاعبين للاستفادة بما تقدمه هذه الأكواد من مكافآت وهدايا مميزة، حيث تمنح أكواد فري فاير اللاعبين الأسلحة والمعدات والملابس الأسطورية التي يستخدمها كل لاعب، لذا نجد هناك اهتمام كبير بالحصول على هذه الأكواد من قبل مستخدمي لعبة فري فاير، كما أن الاكواد صالحة للجميع وغير مستعملة.

اكواد فري فاير

تعد أكواد فري فاير عبارة عن مجموعة من الرموز والأرقام والحروف يقوم اللاعب باستخدامها، وذلك للحصول على الهدايا التي تشتمل عليها هذه الأكواد، حيث أن الشركة المنتجة للعبة فري فاير حرصت على طرح مثل هذه الأكواد بشكل مستمر، للحصول علي العديد من الهدايا والجوائز التي يقدمها الموقع الرسمي لشحن الاكواد، وهذا يتيح للاعب الاستفادة بها قدر الإمكان مما يزيد من متعة وإثارة اللعبة.

أكواد فري فاير 2022

يبحث اللاعبين بشكل مستمر عن أحدث أكواد فري فاير التي تقدمها اللعبة، ومنها ما يلي:

اولا كود فاير باس: X90B 1SD6 WSFW.

كود جواهر 500: G4D1 126E 4D5S.

كذلك كود رقصة العرش: Y76S 1LR6 56L1.

كود رقصة القلب: Z1KS 1ET6 43S1.

بينما كود فري فاير سكار تيتان: D4G1 D33S D5D4.

كود فري فاير فاير باس: X90B 1SD6 WSFW.

وكود فري فاير الاستعادة: Y7PS 1HR6 23H4.

أخيرا اكود فري فاير جديد: G4D1 126E 4D5S.

موقع اكواد فري فاير

يتم استبدال أكواد فري فاير من الموقع الرسمي للعبة، حيث يعد الطريقة الآمنة للحصول على الهدايا التي يقدمها كل كود من الأكواد التي يحصل عليها اللاعب، بالإضافة إلى ذلك نجد أنه لابد من الحرص عند الشحن، وذلك لأن هناك عدد كبير من المواقع الوهمية التي قد تعرض حساب اللاعبين للاختراق أو الغلق، لذلك يجب الشحن من موقع قارينا الرسمي لشحن كود فري فاير.

خطوات استرداد أكواد Free Fire من الموقع الرسمي

يتم استرداد الهدايا من خلال استبدال الأكواد التي حصل عليها اللاعب، وذلك من خلال ما يلي: