مستوطنون يقتحمون الحرم الإبراهيمى تحت حماية قوات الاحتلال

جدة - نرمين السيد - اقتحم مئات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، ساحات الحرم الإبراهيمى الشريف بمدينة الخليل فى الضفة الغربية المحتلة وأقاموا فيها حفلات استفزازية.





وقال مدير الحرم الإبراهيمى غسان الرجبى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن أعدادا كبيرة من المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال انطلقوا فى مسيرة استفزازية من البؤرة الاستيطانية "بيت هداسا" الدبويا وسط مدينة الخليل باتجاه الحرم الإبراهيمى الشريف، حيث اقتحموا الساحات الخارجية للحرم وأقاموا حفلا صاخبا رفعوا خلاله أعلام الاحتلال ورددوا الهتافات العنصرية ضد المواطنين.

وأشار "غسان" إلى أن هذه المسيرة الاستفزازية تتزامن مع ذكرى مرور عام على بدء سلطات الاحتلال العمل على ما أسمته "مسارا سياحيا" يتمثل فى بناء مصعد للمستوطنين فى ساحات وعلى جدار الحرم وهو فى مراحله النهائية، ويهدف هذا المخطط الاستيطانى إلى الاستيلاء على مساحات كبيرة من ساحات الحرم وتغير ملامحه التاريخية والحضارية وتسهيل عمليات اقتحام المستوطنين للحرم الإبراهيمى الشريف.

وفى السياق، أفادت "وفا" باندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، فى منطقة باب الزاوية بمدنية الخليل، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال عززت تواجدها فى منطقة باب الزاوية، وأطلقت الأعيرة النارية صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة شاب 15 عاما بعيار نارى فى القدم تم نقله إلى مستشفى الخليل الحكومى ووصفت إصابته بالمتوسطة.