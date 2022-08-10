الجيش الجزائرى: ضبط 5 عناصر تدعم الجماعات الإرهابية

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الجارى، من ضبط 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلا عن كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية يحوى 6 قنابل تقليدية الصنع، وذلك فى عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.
كما تم ضبط 15 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 212 كيلوجراما، فضلا عن ضبط أكثر من 49 ألف قرص مخدر.
فى سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى إنقاذ 60 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 268 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.
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