جدة - نرمين السيد - قالت ليانور جويسلر وزيرة الطاقة النمساوية، إن هناك ما يكفى من الوقود فى البلاد وأن مستوى الاحتياطيات كاف بالرغم من الانقطاعات المؤقتة لمصافى التكرير فى النمسا "شويشات" وجمهورية التشيك، بالإضافة إلى إغلاق مصفاة التكرير فى العاصمة المجرية بودابست.





وأضافت الوزيرة فى تصريحات لها اليوم الأربعاء إن هذه الإغلاقات تهدف إلى إجراء إصلاح شامل ولكنها أثرت على سوق الوقود المحلى وسط زيادة الطلب حيث زادت مبيعات الوقود فى السوق بنسبة 20 فى المائة. وذكرت الوزيرة أنه سيتم قريبا استئناف نقل النفط الروسى من خلال خط أنابيب "دروزبا "عبر أوكرانيا إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والذى توقف منذ أيام قليلة بينما وافقت دول الاتحاد الأوروبى على حظر نفطى تدريجى ضد روسيا. يشار إلى أن المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا تعتمد بشكل واسع على الإمدادات النفطية الروسية حيث تدعو إلى استمرار الإمدادات من النفط عبر خط أنابيب دروزبا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الطاقة النمساوية: احتياطات الطاقة بالبلاد كافية وانقطاع التكرير مؤقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.