جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براغ الدولى" فى نشرته الإنجليزية أن عدد الأوكرانيين حاليا فى البلاد يقدر بأقل من 300 ألف شخص إذ عاد كثير من اللاجئين إلى أوكرانيا مرة أخرى.
كانت التشيك قد أصدرت قرابة 410 آلاف تأشيرة مؤقتة للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم جراء العملية العسكرية الروسية هناك وذلك منذ فبراير الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التشيك: أكثر من 101 ألف لاجئ أوكرانى حصلوا على وظائف بالبلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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