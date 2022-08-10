التشيك: أكثر من 101 ألف لاجئ أوكرانى حصلوا على وظائف بالبلاد

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براغ الدولى" فى نشرته الإنجليزية أن عدد الأوكرانيين حاليا فى البلاد يقدر بأقل من 300 ألف شخص إذ عاد كثير من اللاجئين إلى أوكرانيا مرة أخرى.

كانت التشيك قد أصدرت قرابة 410 آلاف تأشيرة مؤقتة للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم جراء العملية العسكرية الروسية هناك وذلك منذ فبراير الماضى.