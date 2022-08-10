العالم اليوم - واشنطن تتهم عضوا في "الحرس" الإيراني بالتأمر لقتل بولتون

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 06:21 مساءً - كشفت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، النقاب عن مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، جون بولتون، وأعلنت عن توجيه الاتهام لأحد أفراد الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة العدل الأميركية، إن "شهرام بورصافي (45 عاما) المعروف أيضا باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة".

وأضافت أن تلك الخطوة كانت "انتقاما على الأرجح لاغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في يناير 2020"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

كما لفتت إلى أن عملية اغتيال بولتون التي خطط لها بورصافي، كانت ستقع في العاصمة واشنطن أو ولاية ماريلاند.