العالم اليوم - احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي عند أدنى مستوى منذ 1985

انتم الان تتابعون خبر احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي عند أدنى مستوى منذ 1985 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 06:21 مساءً - انخفض مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة بنحو 5.3 مليون برميل، ليصل إلى أدنى مستوى منذ أبريل عام 1985 خلال الأسبوع الماضي، ويسجل 464.56 مليون برميل.

ومن جهة أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة قد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة الحكومية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات الخام قفزت 5.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس إلى 432 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز، والتي كانت تشير إلى زيادة قدرها 73 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 723 ألف برميل.

بينما تراجع مخزون البنزين خمسة ملايين برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 220.3 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى انخفاض قدره 633 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.2 مليون برميل إلى 111.5 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 667 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 231 ألف برميل يوميا إلى 4.06 مليون برميل يوميا.