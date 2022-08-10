الصحة العالمية: القردة بريئة من جدري القرود

الصحة العالمية: القردة بريئة من جدري القرودكشفت منظمة الصحة العالمية أن تفشي جدري القرود لا يرتبط بالقردة، وذلك في أعقاب عدد من الهجمات التي تم الإبلاغ عنها على "الرئيسيات" في البرازيل.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية قولها للصحفيين في جنيف "ما يحتاج الناس إلى معرفته هو أن الانتقال الذي نشهده يحدث بين البشر.".مضيفة إنه لا يمكن إلقاء اللوم على الرئيسيات، وهي رتبة من طائفة الثدييات، في زيادة حالات الإصابة بجدري القرود في البرازيل بعد ورود تقارير في عدد من المدن عن اعتداءات جسدية وتسمم للقرود.

اشارت الصحيفة الى أنه في محمية طبيعية في ريو بريتو بولاية ساو باولو، يبدو أن 10 قرود قد أصيبت بالتسمم أو أصيبت عمدا في أقل من أسبوع، ويشتبه رجال الإنقاذ والنشطاء في أن القرود قد تم تسميمها وهوجمت بعد تأكيد ثلاث حالات إصابة بجدرى القرود في المنطقة.

وعلى الصعيد العالمي، تم تسجيل أكثر من 28100 حالة و 12 حالة وفاة، حيث ارتفعت إصابات جدري القرود منذ مايو خارج دول غرب ووسط إفريقيا حيث يتوطن المرض منذ فترة طويلة.

حتى الآن، سجلت البرازيل أكثر من 1700 حالة إصابة بجدري القرود ووفاة حالة واحدة، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية.